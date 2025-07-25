В Дегтярске выбрали нового мэра вместо осужденного Пильникова

В уральском городе Дегтярск выбран новый глава города. Его предшественник получил срок в колонии за взяточничество.

Решение об избрании нового мэра было принято сегодня на внеочередном заседании думы Дегтярска. Напомним, что на пост претендовали три кандидата: врио главы города Павел Екимовских, глава управления образования Елена Главатских и начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Вадим Трофимов. Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Дегтярска рекомендовала думе избрать Екимовских.

Однако депутаты приняли другое решение: новым мэром стал Вадим Трофимов. За него проголосовали восемь депутатов, за Павла Екимовских – шесть.

Напомним, что в июне суд признал бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе на 7 лет. Еще раньше был осужден бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов, получивший условный срок.

В дальнейшем на приговор Пильникову поступила апелляция от его защиты. Также решение суда обжаловала прокуратура.

В начале июля вынесли приговор учредителю ООО "Жилые кварталы" Саррафу Мамедову. Его признали виновным в даче взятки бывшему главе Дегтярска и отправили в колонию.