24 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Москва и Киев договорились о новом обмене пленными

В ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен обмен не менее 1 тыс. 200 человек.

Об этом по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле заявил Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию. По его словам, Москва и Киев завершают обмен военнопленными по формуле "250 на 250". Всего, по словам Мединского, РФ передала Украине более 7 тыс. тел украинских военных и получила небольшое количество тел российских военнослужащих.

Помощник президента указал, что Украина выполнила не все договоренности — Киев удерживает около 30 жителей Курской области. На переговорах обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.

Россия предложили Киеву рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких гуманитарных перемирий, чтобы забрать раненых и погибших. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, Киев согласился рассмотреть это предложение.

Кроме того, Украине предложила Москве провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Мединский заявил, что перед такой встречей необходимо обсудить соглашение по урегулированию конфликта, а чтобы встреча состоялась, она должна быть хорошо проработана, сообщает ТАСС.

Тем временем, бывший советник президента США Джон Болтон полагает, что глава государства Дональд Трамп ищет способ "отхода" от Украины, и готов "умыть руки", если угроза России "про 50 дней" не сработает.

Теги: Росссия, Украина, пленные


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