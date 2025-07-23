В Перми представителю экс-главы фонда "Стратегия" не удалось оспорить сделки с землей

В Пермском крае Арбитражный суд отказал финансовому управляющему бывшего президента фонда "Стратегия" Петра Пьянкова в признании недействительными сделок, связанных с земельным участком.

Речь идет об участке площадью 1,6 тыс. кв. м в Добрянке на берегу Камы, по улице Трудовой. Суд счёл, что управляющий не доказал наличие признаков мнимости или притворности сделок, пишет "Ъ-Прикамье".

Пьянкова судили за то, что он забрал имущество фонда ценой в 220,1 млн руб. Кроме того, он легализовал украденные у "Стратегии" ценные бумаги – 23,7 тыс. корпоративных облигаций одной из компаний ценой в 9,1 млн руб., а также 13,4 тыс. паев другой организации ценой в 141 млн руб. Также Пьянков и подельник Щ. в составе банды совершили еще одно преступление. Они направили в налоговую инспекцию документы о том, что у двух компаний директора сменились на подставных людей. Вышел из колонии в мае 2021 г.