28 Декабря 2018
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Экс-глава прикамского НПФ "Стратегия" получил четыре года за присвоение 220 "казенных" миллионов

Вынесен приговор бывшему главе ликвидированного негосударственного пенсионного фонда "Стратегия" Петра Пьянкова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского райсуда Перми.

Пьянков получил четыре года колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб. Его подельник Щ. оштрафован на 490 тыс. руб.

Напомним, Пьянкова судили за то, что он забрал имущество фонда ценой в 220 млн 145 тыс. руб. Кроме того, он легализовал украденные у "Стратегии" ценные бумаги – 23,7 тыс. корпоративных облигаций одной из компаний ценой в 9,1 млн руб., а также 13,4 тыс. паев другой организации ценой в 140 млн 933 тыс. руб. Также Пьянков и подельник Щ. в составе банды совершили ещё одно преступление. Они направили в налоговую инспекцию документы о том, что у двух компаний директора сменились на подставных людей.

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Экс-глава прикамского НПФ "Стратегия" получил четыре года за присвоение 220 "казенных" миллионов

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Теги: Пётр Пьянков, НПФ Стратегия, присвоение и растрата, уголовное дело



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