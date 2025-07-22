22 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

У Госдумы задержали протестующего против закона о штрафах за VPN

Около здания Госдумы на Охотном Ряду в Москве задержали Дмитрия Кисиева, руководителя штаба экс-кандидата в президента Бориса Надеждина. По данным "Осторожно, новости", молодой человек вышел на одиночный пикет против поправок о штрафах за поиск и доступ к экстремистским материалам в сети (законопроект стал известен как "закон о штрафах за VPN").
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Сообщается, что накануне Кисиев и сам Надеждин подавали заявку на одиночные пикеты, но получили отказ – власти сослались на ковидные ограничения. Соратник Надеждина при этом сказал, что все равно выйдет на пикет, поскольку одиночные пикеты не подлежат запрету и их не нужно согласовывать.

Госдума будет сегодня рассматривать поправки в окончательном, третьем чтении, и это чтение не предусматривает никакой возможности внести изменения – депутаты лишь могут выступить со своей позицией по поводу законопроекта. Уже известно, что против будут голосовать депутаты фракций "Новые люди" и КПРФ.

Теоретически шанс отменить поправки, которые осудили даже провластные блогеры вроде Екатерины Мизулиной и Маргариты Симоньян, есть у Совета Федерации – случаи, когда верхняя палата отклоняет уже одобренный Госдумой закон, бывают, но очень редко, например, при остром общественном резонансе.

Теги: госдума, поправки, запрет, штрафы, vpn, одиночный пикет


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