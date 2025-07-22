Скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

В Москве скончалась председатель Верховного суда России Ирина Подносова, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение судьи. Ей был 71 год.

Подносова заняла кресло председателя ВС в апреле 2024 года после того, как прежний председатель – Вячеслав Лебелев – скончался в феврале того же года. До этого Подносова занимала пост зампреда Верховного суда - председателя судебной коллегии по экономическим спорам (бывший Верховный арбитражный суд).

Родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове.

С 1970 года по 1975 год - студентка юридического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.

С 1975 года по 1978 год - консультант Отдела юстиции Леноблисполкома г.Ленинграда.

С 1978 года - юрист Вольского завода строительных изделий Саратовской области.

С 1979 года - юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.

С 1990 года - судья Лужского городского суда Ленинградской области.

С 2003 года - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.

С 2013 года - заместитель председателя Ленинградского областного суда.

С 2017 года - председатель Ленинградского областного суда.

С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.