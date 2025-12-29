Главе Верховного суда нашли заместителей

С учётом мнения председателя ВС РФ Игоря Краснова комиссия рекомендовала назначить Владимира Давыдова на пост первого заместителя председателя, а на должности заместителей – руководителей дисциплинарной и коллегии по уголовным делам – Олега Нефедова и Николая Тимошина, сообщает пресс-служба суда.



