Главе Верховного суда нашли заместителей
Высшая квалификационная коллегия судей согласовала кандидатов на пост заместителей председателя Верховного суда России.
С учётом мнения председателя ВС РФ Игоря Краснова комиссия рекомендовала назначить Владимира Давыдова на пост первого заместителя председателя, а на должности заместителей – руководителей дисциплинарной и коллегии по уголовным делам – Олега Нефедова и Николая Тимошина, сообщает пресс-служба суда.
24 сентября 2025 г. Совет Федерации назначил Краснова председателем Верховного суда РФ.