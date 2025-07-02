Еще двоих азербайджанцев отправили в СИЗО по делу ОПГ в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал еще двоих фигурантов по делу об убийствах в 2000-х годах — Азиза Абасова и Камала Сафарова. Их увезли в больницу с травмами после массовых задержаний азербайджанцев 28 июня, поэтому следствие не могло избрать мужчинам меру пресечения. 2 июля Сафарова и Абасова доставили в суд, по итогам заседания их отправили в СИЗО до 19 июля включительно, сообщает пресс-служба суда.

Также 2 июля Ленинский районный суд избрал меру пресечения Шахину Лалаеву. Он помещен под арест до 19 июля. Лалаеву предъявлено обвинение в соучастии в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Ранее суд отправил под арест еще нескольких человек.

По версии следствия, обвиняемые "входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах". До этого в столице Урала прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались. Действия силовиков вызвали международный скандал.

Накануне был задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. После допроса его отпустили. Сообщалось, что он проходит по делу как свидетель.