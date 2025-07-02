Захарова крайне обтекаемо прокомментировала ситуацию со "Sputnik Азербайджан"

Действия Азербайджана в отношении российского агентства "Sputnik Азербайджан" вызваны не претензиями к работе журналистов, а "исходя из других соображений", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий", - заявила Захарова.

Она добавила, что "для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны, и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать, что они делают".

Напомним, накануне стало известно о задержании семи сотрудников агентства, входящего в государственный российский холдинг МИА "Россия сегодня". Позже силовики Азербайджана показали задержанных, у некоторых из них на лице и теле были следы избиения.