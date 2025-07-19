Задержаны 12 поездов в Крым и из него

12 пассажирских поездов, следующих в Республику Крым и обратно, задерживаются в пути, сообщают в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Как отметили в компании, задержка составит от полутора до семи часов. Задерживаются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, следующие в Симферополь, а также составы из Крыма в обе столицы и другие города.

Сообщается, что время задержки в пути может измениться. При этом пассажиров обеспечат питанием. Будут использоваться все возможности по сокращению времени задержки, подчеркнули в Telegram-канале перевозчика.

Рейсы пассажирских поездов 19 июля приостанавливали также в Ростовской области. На станции Лихой из-за атаки украинских дронов произошел обрыв линии электропередач, оказались обесточены грузовой и пассажирский составы. По данным РЖД, были задержаны 50 поездов дальнего следования и отменено несколько пригородных электричек. Позже движение через перегон Лихая — Замчалово открыли по двум путям.