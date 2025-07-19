Под санкции ЕС попали 22 российских банка и Карен Шахназаров

Стали известны подробности 18-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Под ограничения попали 22 банка, среди которых Т-Банк, "Сургутнефтегазбанк", "Яндекс-банк", Ozon-банк, банк "Финам" и другие кредитные организации, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Всем этим банкам запретят проводить транзакции.

Среди прочего, под европейские санкции попали 18 физических лиц. К ним относится гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и другие.

В санкционный список попал и ряд российских предприятий. В их числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и Научно-производственное предприятие "Рубин".

Кроме того, запрещено проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Как и было анонсировано, Евросоюз снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. В рамках санкционного пакета ЕС также закрыл доступ в свои порты для 105 танкеров. Ограничения ЕС наложили запрет на любые транзакции, связанные с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Напомним, 18 июля Совет стран Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

"ЕС только что утвердил один из самых жёстких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Каждая санкция ослабляет способность России вести конфликт. Посыл ясен: Европа не отступит от своей поддержки Украины. ЕС будет продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит конфликт", - цитирует портал Совета главу дипломатии ЕС Каю Каллас.