Арест сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински обжаловали

Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры в Свердловской области Мутвалы Шыхлински. Как сообщает пресс-служба судов региона, апелляционная жалоба адвоката уже поступила в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что Шыхлински обвиняют по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Задержание произошло вечером 15 июля. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время задержания отец и сын пытались скрыться. Мутвалы стал сдавать назад на скорости и врезался в иномарку.

Отца и сына задержали, но вскоре отпустили. Тогда в ситуацию вмешался глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, попросив генпрокурора России Игоря Краснова взять расследование под личный контроль.

На следующий день сыну главы азербайджанской диаспоры вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2025 года.