WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка – депутат Горелкин

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, считает "единоросс", зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Мессенджер <…> с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Президента. По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%", - написал в своем Telegram-канале Горелкин.

"Единоросс" уверен, что место WhatsApp займет отечественный мессенджер Max, который, к слову, еще даже не запущен с полным набором опций (вроде публичных каналов). "Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее. Но и кое-какую функциональность WhatsApp нужно тоже реализовать, например, бизнес-аккаунты, которых в MAX еще нет", - пишет Горелкин. Он также не высказывает свою точку зрения по поводу того, захотят ли пользователи переходить с условно анонимного WhatsApp на совершенно не анонимный Max.

Есть вопросики у Горелкина и к Telegram: "При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре Роскомнадзора страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке".

Интересно, что буквально на этой неделе шеф Горелкина – председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский (тоже "Единая Россия") говорил совсем другое. "WhatsApp и Telegram действительно выполняют не все требования действующего законодательства, и к ним могут применяться санкции, штрафные в том числе. Но предпосылок для блокировки этих мессенджеров на сегодняшний день я не вижу", - сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в эфире канала "Дума ТВ".