"Байкалы" будут собирать в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Собирать легкие многоцелевые самолеты "Байкал" Уральский завод гражданской авиации будет на двух площадках – в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя УЗГА.

В Нижнем Новгороде будут собирать детали и собирать фюзеляжи, а финальная сборка будет проводиться на Урале. По данным издания, сейчас в Нижнем Новгороде идет сборка третьего летного экземпляра.

В последнее время о "Байкале" много говорили в связи с тем, что самолет до сих пор не начал сертификационные испытания, а ведь власти назвали его заменой распространенному Ан-2. Также много вопросов возникло к стоимости самолета, которая не устраивает авиакомпании.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в июле 2025 года заявил, что "Байкал" будет готов к серийному производству в 2026 году".