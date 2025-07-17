17 Июля 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России может появиться альтернативная служба на оборонных предприятиях

В Госдуму внесут проект закона, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

Автор инициативы - глава комитета по труду Ярослав Нилов. Перечень мест прохождения россиянами альтернативной гражданской службы документом также расширен. К нему отнесены организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Парламентарий указал, что в условиях проведения специальной военной операции необходимо наращивать объемы государственного оборонного заказа и ускорять сроки его выполнения, поставок продукции по нему. При этом многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Нилов отметил, что организации готовы принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое количество работников очень сложно. Исправить ситуацию может направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024-ом гособоронзаказ выполнен полностью, качественно, в срок.

Теги: служба, гособоронзаказ, спецоперация, законопроект


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