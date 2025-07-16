Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге арестовали до сентября

Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мутвалы Шахина оглы Шыхлински, который органами предварительного следствия обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Мутвалы Шыхлински пробудет под стражей до 14 сентября 2025 года.

Заседание задержали на четыре часа из-за затянувшихся следственных действий. Вместо 16.00 процесс начался только к 20.00. Заседание закрыли от СМИ, чтобы не разглашать данные пострадавшего оперативника.

Напомним, задержание произошло накануне вечером. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время задержания отец и сын пытались скрыться. Мутвалы стал сдавать назад на скорости и врезался в иномарку.

Отца и сына задержали, но вскоре отпустили. Тогда в ситуацию вмешался глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, попросив генпрокурора России Игоря Краснова взять расследование под личный контроль.