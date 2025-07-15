В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге только что задержан сын главы Азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, 1 июля, он сбил сотрудника спецслужб, во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время задержания отец и сын пытались скрыться. Мутвалы стал сдавать на скорости и врезался в иномарку, стоявшую сзади.

Во время движения водитель сбил с ног сотрудника ФСБ. Тот упал на землю. Сообщалось, что у него ушиб головы. Отца и сына задержали, но вскоре отпустили. В ситуацию вмешался глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову и попросил взять под личный контроль расследование недавнего инцидента с Мутвалой Шихлинским в Екатеринбурге.

Добавим, также, что 27 июня в Екатеринбурге "были задержаны участники азербайджанской ОПГ", которые подозреваются в убийствах. Действия уральских силовиков вызвали международный скандал. Всех задержанных суд отправил под арест.