МС-21 и "Байкал" будут готовы к серийному производству в 2026 году - Мишустин

Сертификация импортозамещенных "Суперджетов" (с двигателем ПД-8) и Ил-114 ожидается до конца 2025 года, МС-21 и "Байкал" "будут готовы к серийному производству в 2026 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии правительства по развитию авиационной промышленности.

На "кардинальный прорыв" в авиастроении выделят из бюджета (в рамках нацпроекта) 765 млрд руб.: "Средства в приоритетном порядке пойдут на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры и наукоемкого оборудования".

Мишустин сообщил о текущем положении дел: успешно протестирована работа бортовой радиоэлектроники в ходе летных испытаний МС-21; впервые поднялась в воздух лаборатория Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолеты для местного сообщения – "Байкал" и российско-белорусский "Освей".