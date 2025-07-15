Во "Вкусно – и точка" сотрудник плюнул в бургер непонравившемуся посетителю

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) уволили сотрудника, который плюнул в бургер посетителя, думая, что его никто не видит. Однако этот процесс заметили и сняли на видео.

Молодой человек при увольнении (а его уволили сразу, как только поступок стал достоянием общественности) сообщил руководству, что сделал это в отместку за неадекватное поведение посетителей. Якобы, те кричали и подгоняли его с заказом, оскорбляли и начали угрожать побоями. Все это происходило в зоне "Авто". Baza пишет, что сотрудник рассказал о происходящем оперативному руководству, но то никак не отреагировало.

По данным канала, юноша работал во "Вкусно – и точка" около года и раньше претензий к нему не было. В компании заявили, что примут дополнительные меры, чтобы подобное не повторялось.

Тем временем, Роспотребнадзор пообещал проверить ресторан в Каменске-Шахтинском, передает "Осторожно, новости".