Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Количество заведений общепита сократилось на 3,1%

Несмотря на рост среднего чека, российский ресторанный бизнес столкнулся со сжатием прибыли и сокращением количества заведений.

Согласно исследованию, в ноябре 2025 года работало около 115 тыс. точек общепита — на 3% меньше, чем годом ранее. Индустрия теряет позиции по всем основным форматам: кафе, рестораны, пиццерии и суши-бары закрываются. Исключение — чайханы, чье количество резко выросло.

Сокращение связано с влетом затрат на аренду, продукты и зарплаты. Кроме того, клиенты стали экономить и чаще заказывать готовую еду с доставкой (оборот сегмента +32%). Как отмечают владельцы, рентабельность бизнеса упала примерно вдвое.

Ситуацию усугубляют ограничения на продажу алкоголя в регионах и дорогие кредиты, из-за которых инвесторы откладывают открытие новых проектов. Почти треть потенциальных открытий в 2025 году не состоялась, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России лучше всего обслуживают в кафе и ресторанах Краснодара, Нижнего Новгорода и Владивостока.

Мнения из сети