СК возбудил дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления выпускников одного из вузов.

Ранее сообщалось, что пострадали посетители кафе "Версаль". В больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, поступила информация об ухудшении здоровья нескольких десятков выпускников одного из высших учебных заведений Екатеринбурга. По версии следствия, ухудшение возникло после банкета в заведении общественного питания. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, некоторые из них были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Выясняются все обстоятельства. Назначаются необходимые исследования, будет изучена документация по организации питания в учреждении.

Также запланированы опросы пострадавших. Для определения степени тяжести вреда их здоровью проведут судебно-медицинские экспертизы.