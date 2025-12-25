Один из отравившихся на банкете студентов УрГЮУ отсудил более 55 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд взыскал более 55 тысяч рублей в пользу студента, отравившегося на выпускном банкете УрГЮУ.

Как было установлено в ходе расследования, в июле нынешнего года при подготовке к банкету сотрудник ООО "Ричмонд Рест" допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате во время выпускного произошло массовое отравление более чем 40 студентов и работников Уральского государственного юридического университета. В дальнейшем отравившимся на банкете предложили подать коллективный иск в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Академическом районном суде Екатеринбурга, сегодня было рассмотрено гражданское дело по иску Роспотребнадзора в интересах одного из пострадавших студентов. В итоге с ООО "Ричмонд Рест" взысканы расходы на лечение – более 2 тысяч рублей, 37 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 18,5 тысяч рублей штрафа. Деньги обязали выплатить пострадавшему.

Кроме того, с организации в доход бюджета взыскана государственная пошлина в 7 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили шеф-повара за массовое отравление на банкете выпускников УрГЮУ.