25 Декабря 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Один из отравившихся на банкете студентов УрГЮУ отсудил более 55 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд взыскал более 55 тысяч рублей в пользу студента, отравившегося на выпускном банкете УрГЮУ.
Как было установлено в ходе расследования, в июле нынешнего года при подготовке к банкету сотрудник ООО "Ричмонд Рест" допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате во время выпускного произошло массовое отравление более чем 40 студентов и работников Уральского государственного юридического университета. В дальнейшем отравившимся на банкете предложили подать коллективный иск в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Академическом районном суде Екатеринбурга, сегодня было рассмотрено гражданское дело по иску Роспотребнадзора в интересах одного из пострадавших студентов. В итоге с ООО "Ричмонд Рест" взысканы расходы на лечение – более 2 тысяч рублей, 37 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 18,5 тысяч рублей штрафа. Деньги обязали выплатить пострадавшему.

Кроме того, с организации в доход бюджета взыскана государственная пошлина в 7 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, недавно в Екатеринбурге осудили шеф-повара за массовое отравление на банкете выпускников УрГЮУ.

Теги: банкет, отравление, УрГЮУ, иск, суд


Ранее 18.11.2025 14:51 Мск В Екатеринбурге шеф-повара осудили за массовое отравление на банкете
Ранее 25.09.2025 09:45 Мск В Екатеринбурге судят шеф-повара за массовое отравление выпускников УрГЮУ
Ранее 19.08.2025 14:51 Мск Отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ предлагают подать коллективный иск в суд
Ранее 16.07.2025 08:14 Мск Бастрыкину доложат о массовом отравлении выпускников УрГЮУ в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 11:55 Мск В Екатеринбурге нашли сальмонеллу у сотрудника кафе, где отравились выпускники УрГЮУ
Ранее 15.07.2025 10:17 Мск СК возбудил дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 09:36 Мск Посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали с отравлением

