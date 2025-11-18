В Екатеринбурге шеф-повара осудили за массовое отравление на банкете

В Екатеринбурге вынесен приговор шеф-повару организации общественного питания. Суд признал его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей на банкете.

Речь идет о шеф-поваре ООО "Ричмонд Рест". По версии следствия, в июле нынешнего года при подготовке к банкету он допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате во время выпускного произошло массовое отравление более чем 40 студентов и работников Уральского государственного юридического университета.

Дело было передано в Кировский районный суд Екатеринбурга в сентябре. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сам шеф вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Сегодня суд назначил ему 1 год ограничения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на 1,5 года.

В Кировском райсуде уточнили, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.