Определились три кандидата на пост главы Дегтярска вместо осужденного Пильникова

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Дегтярска определила трех кандидатов, один из которых займет пост мэра.

Как сообщается на сайте думы Дегтярска, это врио главы города Павел Екимовских, глава управления образования Елена Главатских и начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Вадим Трофимов. Комиссия рекомендует Екимовских для избрания думой на пост главы. Заседание по этому вопросу состоится 25 июля.

Напомним, в июне суд признал бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет колонии строгого режима и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Еще раньше был осужден бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов, получивший условный срок.

Позже на приговор Пильникову поступила апелляция от его защиты. Также решение суда обжаловала прокуратура.

А в начале июля вынесли приговор учредителю ООО "Жилые кварталы" Саррафу Мамедову. Его признали виновным в даче взятки бывшему главе Дегтярска и отправили в колонию.