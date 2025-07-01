В Ивделе осужден бывший начальник пожарно-спасательной части по делу о взятке экс-главе ГИБДД

В уральском городе Ивдель вынесен приговор по делу о посредничестве во взятке для экс-главы городской ГИБДД.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался бывший начальник пожарно-спасательной части Александр Чекасин. Расследование показало, что в ноябре 2022 года он выступил посредником в получении взятки между экс-начальником ГИБДД Ивделя Максимом Анисимковым и индивидуальным предпринимателем. По версии следствия, Чекасин согласовал условия взятки и организовал их личную встречу по месту своего проживания, а в дальнейшем Анисимкову передали 120 тысяч рублей.

Ивдельский городской суд назначил Александру Чекасину штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Что касается Максима Анисимкова, в 2024 году суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Бывший глава ГИБДД Ивделя получил 3,5 года колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности на срок 2 года.

В мае нынешнего года суд изъял автомобиль Анисимкова в доход государства.