09 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев Евгений Солнцев обсудил вопросы поддержки аграриев

Взаимодействие Оренбургской области с акционерным обществом «Росагролизинг» остаётся важным направлением государственной поддержки аграриев и фактором устойчивого развития агропромышленного комплекса Оренбургской области.

"По объёмам привлечённых инвестиций и количеству поставленной техники Оренбургская область стабильно входит в десятку лидеров среди всех регионов Российской Федерации. В этом году сохраняется высокое внимание аграриев к программам АО «Росагролизинг». И активно идет обновление машинно-тракторного парка техники. С начала года приобретено более 100 единиц энергонасыщенных тракторов. Работа продолжается", – отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Эффективное взаимодействие осуществляется благодаря комплексной системе поддержки в регионе. В частности, за счёт средств областного бюджета субсидируются затраты на уплату первоначального взноса при заключении лизингового договора. В этом году на эти цели предусмотрено более 312 млн рублей.

Такая поддержка позволяет сельхозпроизводителям ускорить процесс обновления парка техники, что особенно важно в современных условиях.

"Оренбургская область занимает 8-е место по объему поставок «Росагролизинга» в Приволжском федеральном округе (ПФО). Каждый год регион приобретает все больше техники: в прошлом году было поставлено рекордные 722 единицы", – подчеркнул генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Всего с 2018 года в рамках сотрудничества с АО «Росагролизинг» в область было поставлено более 2700 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму свыше 13,4 млрд рублей. На сегодняшний день клиентами компании являются 776 сельхозтоваропроизводителей региона.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В силу того, что «Росагролизинг» стал оператором программы Минприроды России по поставке техники для перевозки твердых бытовых отходов, Правительством Оренбургской области в этом году планируется покупка 62 единиц техники для вывоза ТКО в регионе.

Кроме того, на площадке Петербургского международного экономического форума планируется подписание нового соглашения между Оренбургской областью и АО «Росагролизинг», которое станет очередным шагом в развитии партнёрства.

Теги: евгений солнцев, аглолизниг, павел косов, сельхозтехника, техника


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