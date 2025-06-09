ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в Рыльске, один человек погиб

ВСУ ударили четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру им. Д. Гранина в Рыльске Курской области, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, атака произошла сегодня около 11 утра. В это время в здании находились сотрудники. Один человек погиб, еще трое пострадали.

Также уточняется, что после прилета в музее Гранина (часть центра) начался пожар.

8 июня беспилотник ВСУ атаковал Успенский собор в городе Рыльск. В этот момент внутри никого не было. В результате удара повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.