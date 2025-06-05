Россиянам запретят принимать звонки из-за рубежа

Стали известны подробности второго пакета поправок в законодательство, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

Он предполагает введение запрета по умолчанию на звонки с зарубежных сим-карт, а также возможность гражданам РФ проверять и отзывать свои согласия на обработку данных на портале "Госуслуги". Как ожидается, операторы связи будут блокировать трафик с номеров возможных мошенников, для чего будет создан соответствующий реестр телефонов, а если оператор не заблокировал номер из реестра, он компенсирует ущерб от мошенников.

Восстановить скомпрометированный мошенниками аккаунт на портале "Госуслуги" можно будет лично в многофункциональном центре госуслуг, а удаленно — только с помощью биометрии. Владельцы сайтов должны использовать для регистрации российскую электронную почту. Как считают эксперты и участники телекомотрасли, меры выглядят написанными в спешке и нуждаются в дальнейшем обсуждении с отраслью, сообщает Forbes.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении закон о защите людей от телефонного и интернет-мошенничества. Ко второму чтению законопроект сильно изменился — в него внесли 21 поправку.