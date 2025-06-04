Блогера Щепихина, которого увезли с Ярославского вокзала в багажнике, проверят на экстремизм

Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Проверку ведет Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Отмечается, что будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в МДВ сообщили, что после инцидента с блогером Арегом Щепихиным в Москве задержаны шесть человек.

Вечером 3 июня очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили мужчину по имени Арег на Ярославском вокзале. Вскоре черный "Мерседес", на котором его увезли, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении Щепихина. По словам политика, действия блогера стали поводом для проверки, которую ведет МВД Чечни. Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Дудаев.

Также он заявил, что Щепихин "публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей".