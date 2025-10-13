В Москве осуждён блогер Щепихин*

В Москве наказан блогер Арег Щепихин*. Решение принял Пресненский райсуд.

"Признать Щепихина* виновным… Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - цитирует РИА Новости судью.

Блогеру вменяли совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.