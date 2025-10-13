13 Октября 2025
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве осуждён блогер Щепихин*

В Москве наказан блогер Арег Щепихин*. Решение принял Пресненский райсуд.

"Признать Щепихина* виновным… Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - цитирует РИА Новости судью.

Блогеру вменяли совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Теги: Арег Щепихин*, суд, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2025 20:56 Мск Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*
Ранее 25.07.2025 19:37 Мск Внесенный в список террористов блогер Щепихин* признал вину в полном объеме
Ранее 09.06.2025 12:58 Мск Baza: Фигурантов дела о похищении блогера Щепихина отпустили под подписку о невыезде
Ранее 05.06.2025 14:40 Мск СК предъявил обвинение мужчинам, похитившим блогера Щепихина
Ранее 05.06.2025 14:05 Мск На блогера Щепихина, которого "похитили" с вокзала, завели два уголовных дела
Ранее 05.06.2025 10:12 Мск У блогера Щепихина за долги изъяли автомобиль
Ранее 04.06.2025 19:38 Мск СК возбудил уголовное дело после похищения человека на Ярославском вокзале
Ранее 04.06.2025 16:03 Мск Блогеру Щепихину может грозить семь с половиной лет
Ранее 04.06.2025 14:18 Мск Блогера Щепихина, которого увезли с Ярославского вокзала в багажнике, проверят на экстремизм
Ранее 04.06.2025 12:58 Мск МВД: Задержаны шесть участников инцидента с блогером Щепихиным
Ранее 04.06.2025 11:38 Мск Министр Чечни: Арега Щепихина не похищали из здания вокзала, а задержали по уголовному делу
Ранее 04.06.2025 10:40 Мск Baza: Из здания Ярославского вокзала Москвы похищен человек

