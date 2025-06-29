В Петербурге выпускников проводили во взрослую жизнь "Алые паруса" и Кадышева

В Санкт-Петербурге прошел общероссийский школьный выпускной "Алые паруса". Для школьников, завершивших обучение, устроили концерт с участием звезд (хэдлайнером стала Надежда Кадышева). Традиционно выпускники могли наблюдать световое шоу на набережной Невы, по которой прошел бриг "Россия" с алыми парусами. Завершился праздник 200 залпами из "Катюш".

На празднике присутствовали не только выпускники из разных городов России, но и их родители и учителя.

Праздник проходил при повышенных мерах безопасности. Только от МЧС дежурили более 130 спасателей, патрулирование осуществлялось на воде и на суше.