Специалисты «Плавучей поликлиники» провели осмотры около 2 тысяч жителей северных районов Томской области

Завершился 25 рейс "Плавучей поликлиники". Сегодня, 28 июня, команда проекта, которая 1,5 месяца проводила медицинские осмотры населения в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах Томской области, вернулась в Томск.

Маршрут медиков охватил 32 населённых пункта Томской области. Было проведено 10 775 исследований, приняты 1798 пациентов, 313 из которых - дети.

«От всех жителей Томской области благодарю членов команды за неравнодушие, за непростой, но очень важный для людей труд. Ваша работа — это пример самоотверженности и преданности своему делу. Вдали от комфорта и привычных условий вы проводили медицинские обследования, консультировали, оказывали помощь тем, кто в ней нуждается. Уверена, полученный опыт пригодится в вашей дальнейшей работе, а также в организации следующего рейса «Плавучей поликлиники», - обратилась к команде с приветственным словом заместитель губернатора по социальной политике Светлана Грузных.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров поблагодарил команду Медико-санитарной части №2, силами которой в этом году вновь выполнялся рейс «Плавучей поликлиники».

В ходе медицинских осмотров врачи выявили 569 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 25 – с патологиями хирургического профиля, 20 – с болезнями органов дыхания, 15 - по профилю «урология», 4 - с подозрением на злокачественные новообразования и один случай с острым нарушением мозгового кровообращения.

Также доктора сочли необходимым 80 пациентов отправить в порядке плановой и неотложной медицинской помощи на лечение в стационары хирургического и терапевтического профиля МСЧ № 2 и Томский областной онкологический диспансер. 18 пациентов получили направление для получения высотехнологичной медицинской помощи.

Были в ходе медицинского рейда и экстренные случаи - в Парабельском районе быстрая реакция врачей «Плавучей поликлиники» спасла жизнь пациенту с острым аппендицитом, которому требовалась срочная госпитализация. Его доставили бортом санитарной авиации в стационар.

График приема пациентов медперсонал "Плавучей поликлиники" был не фиксированным, приемы велись до последнего пациента, к маломобильным и пожилым людям приходили на дом.

«Благодарим коллег на местах за помощь в организации приемов. От местного населения мы чувствовали позитивный отклик – люди написали нам много добрых слов, а некоторые уже после приёма приносили листочки со словами благодарности, чтобы вклеить их в книгу отзывов. Приятно было узнавать пациентов, которые приходили на приём в прошлом году – нам удалось отследить динамику их состояния», - отметил главный врач «Плавучей поликлиники» Евгений Шляпников.

Для справки. Проект «Плавучая поликлиника» реализуется департаментом здравоохранения и медико-санитарной частью №2 и АО «Востокгазпром».