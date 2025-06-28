Специалисты «Плавучей поликлиники» провели осмотры около 2 тысяч жителей северных районов Томской области

28 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Специалисты «Плавучей поликлиники» провели осмотры около 2 тысяч жителей северных районов Томской области

Завершился 25 рейс "Плавучей поликлиники". Сегодня, 28 июня, команда проекта, которая 1,5 месяца проводила медицинские осмотры населения в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах Томской области, вернулась в Томск.

Маршрут медиков охватил 32 населённых пункта Томской области. Было проведено 10 775 исследований, приняты 1798 пациентов, 313 из которых - дети. 

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«От всех жителей Томской области благодарю членов команды за неравнодушие, за непростой, но очень важный для людей труд. Ваша работа — это пример самоотверженности и преданности своему делу. Вдали от комфорта и привычных условий вы проводили медицинские обследования, консультировали, оказывали помощь тем, кто в ней нуждается. Уверена, полученный опыт пригодится в вашей дальнейшей работе, а также в организации следующего рейса «Плавучей поликлиники», - обратилась к команде с приветственным словом заместитель губернатора по социальной политике Светлана Грузных.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров поблагодарил  команду Медико-санитарной части №2, силами которой в этом году вновь выполнялся рейс «Плавучей поликлиники». 

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В ходе медицинских осмотров врачи выявили 569 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 25 – с патологиями хирургического профиля, 20 – с болезнями органов дыхания, 15 - по профилю «урология», 4 - с подозрением на злокачественные новообразования и один случай с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Также доктора сочли необходимым 80 пациентов отправить в порядке плановой и неотложной медицинской помощи на лечение в стационары хирургического и терапевтического профиля МСЧ № 2 и Томский областной онкологический диспансер. 18 пациентов получили направление для получения высотехнологичной медицинской помощи. 

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Были в ходе медицинского рейда и экстренные случаи -  в Парабельском районе быстрая реакция врачей «Плавучей поликлиники» спасла жизнь пациенту с острым аппендицитом, которому требовалась срочная госпитализация. Его доставили бортом санитарной авиации в стационар.

График приема пациентов медперсонал "Плавучей поликлиники" был не фиксированным, приемы велись до последнего пациента, к маломобильным и пожилым людям приходили на дом. 

«Благодарим коллег на местах за помощь в организации приемов. От местного населения мы чувствовали позитивный отклик – люди написали нам много добрых слов, а некоторые уже после приёма приносили листочки со словами благодарности, чтобы вклеить их в книгу отзывов. Приятно было узнавать пациентов, которые приходили на приём в прошлом году – нам удалось отследить динамику их состояния», - отметил главный врач «Плавучей поликлиники» Евгений Шляпников.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Для справки. Проект «Плавучая поликлиника» реализуется департаментом здравоохранения и медико-санитарной частью №2 и АО «Востокгазпром».

Теги: плавучая поликлиника, пациенты, врачи, медицинские осмотры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети