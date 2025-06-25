25 Июня 2025
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Прокуратура в Вологде потребовала признать недействительным памятник Сталину

Прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, установленного в декабре прошлого года, следует из картотеки областного арбитражного суда.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском 4 апреля. 29 мая суд принял иск и назначил заседание на 24 июня, но потом отложил его и назначил новое — на 9 июля, указано в опубликованных судом документах.

Ведомство требует признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и домом-музеем Сталина "Вологодская ссылка", перед которым и установлен памятник. Ведомство также требует вернуть Ложеницыной памятник и взыскать в пользу музея 10,5 млн руб. С чем связаны такие требования, неясно.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве региона, прокуратура хочет оспорить именно закупку, а не саму установку памятника.

"К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать", — сказал собеседник издания.

В открытии памятника принимал участие губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В октябре прошлого года он сообщил о том, что в столице региона установят памятник Сталину. Появление монумента политик объяснил общественным запросом.

Памятник открыли в декабре на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке в декабре 1911 – феврале 1912 г. По мнению губернатора, при всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, "следует признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа". .

Теги: сталин, памятник


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