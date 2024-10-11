11 Октября 2024
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Фото: Официальная страница губернатора Вологодской области Георгия Филимонова &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/filimonovgy_official

В Вологде установят памятник Сталину

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что в столице региона установят памятник Иосифу Сталину. Появление монумента политик объяснил общественным запросом.

Изготовление памятника близко к завершению. Он появится на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке в декабре 1911 – феврале 1912 г. По мнению губернатора, при всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, следует признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа, пишет Филимонов в своих соцсетях.

Памятник Иосифу Сталину, который установят в Вологде(2024)|Фото: Официальная страница губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "ВКонтакте" / vk.com/filimonovgy_official

Отметим, этот монумент — не единственная такая скульптура, появившаяся за последние годы. В 2016 г. в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. В феврале 2023 г. в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Мероприятие входит в программу празднования 80-летнего юбилея Победы в битве на Волге. 15 августа 2023 г. памятник Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область). В августе 2024 г. вблизи села Курейка (Туруханский район Красноярского края), на берегу Енисея, по инициативе местных жителей установлен памятник Иосифу Сталину.

Теги: Иосиф Сталин, памятник, Вологда


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