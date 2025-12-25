В Вологде останется на своём месте памятник Сталину

Памятник генералиссимусу Иосифу Сталину, установленный в Вологде, останется на своём месте.

Ранее Арбитражный суд Северо‑Западного округа признал недействительным контракт на установку монумента. Однако он останется там, где установлен – во дворе дома-музея "Вологодская ссылка", так как предприниматель отдала его музею в безвозмездное пользование, сообщила "Интерфаксу" гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

В июне 2025 г. прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину. Он был заключен 18 сентября 2024 г. между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и домом-музеем Сталина "Вологодская ссылка", перед которым и установлен памятник. Прокуратура оспаривала именно закупку, а не саму установку памятника, в итоге суд встал на сторону надзорного ведомства. Монумент открыли в декабре 2024 г., в церемонии участвовал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.