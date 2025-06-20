Греф: Бизнес стоит у черты, за которой может начаться череда банкротств

Бизнес при текущих кредитных ставках тратит все больше свободных средств на обслуживание займов, речи об инвестициях и "долгих деньгах" уже не идет – остаться бы на плаву, считает глава Сбера Герман Греф. Такой тезис он высказал в споре с руководителем департамента денежно-кредитной политики ЦБР Андреем Ганганом.

Ганган на деловом завтраке Сбера, прошедшем в рамках ПМЭФ, заявил, что от ключевой ставки самочувствие бизнеса не сильно зависит.

"Если экономика в потенциале, то цены не растут. А они в последний год росли ускоренными темпами. И в такой ситуации резкое снижение ставки вряд ли что-то изменит в моменте, кроме резкого повышения цен. Предоставление дешевых денег в таких условиях ничего не изменит", - сказал представитель регулятора.

"Ощущение такое, что те, кто отвечает за макроэкономику, и те, кто отвечает за денежно-кредитную политику, не пересекаются и не встречаются. К критическому уровню подходит соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов. И это очень опасная черта, после нее последует череда банкротств. Начинается проблема неплатежей", - предупредил Греф.