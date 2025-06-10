В России штрафы за незаконный майнинг могут составить до 2 млн рублей

В России компании, незаконно занимающиеся майнингом валют, должны будут заплатить штраф от 1 млн до 2 млн руб., а намайненная криптовалюта будет конфискована.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает подготовленный Минцифры проект закона. Для физлиц незаконный майнинг может обернуться штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией добытой валюты, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Закон о майнинге вступил в силу осенью 2024 года. Юрлица и ИП должны быть включены в специальный реестр. Физлица могут майнить без включения в реестр, если потребление электроэнергии не выходит за пределы 6000 кВт/ч в месяц. Однако нельзя майнить людям с неснятой судимостью по экономическим преступлениям, причастные к экстремизму и терроризму. Компаниям, которые работают в сфере производства и купли-продажи электроэнергии, а также ведут деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, также запрещено заниматься майнингом.

Согласно законопроекту, отдельный состав преступления предусмотрен за незаконное осуществление деятельности операторов майнинговой инфраструктуры. Штрафы для ИП, должностных лиц и компаний будут такими же, как и за незаконный майнинг. Такие же штрафы предусмотрены в случае, если майнер не отчитался перед Росфинмониторингом о добытой криптовалюте и об адресах-идентификаторах.

Новая статья КоАП также предусматривает наказание за расчеты криптовалютой в России вне правовых режимов, позволяющих это делать. Штраф составит для граждан от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для компаний — от 700 тыс. до 1 млн руб., сообщает Forbes.

Напомним, в трёх регионах России могут частично или полностью запретить майнинг. Речь идёт о Карелии, Пензенской области и Хакасии.