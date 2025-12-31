31 Декабря 2025
Общество Республика Бурятия Забайкальский край
Фото: Накануне.RU

В двух регионах России запрет на майнинг сделают круглогодичным

В районах двух регионов России, Бурятии и Забайкальского края, сделают круглогодичным. Сейчас такая мера действует только зимой.
По данным Минэнерго России, сейчас сезонный запрет (только на зимний период) действует в южных частях Бурятии и Забайкальского края. Вскоре он изменится на круглогодичный, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в трёх регионах России могут частично или полностью запретить майнинг. Речь идёт о Карелии, Пензенской области и Хакасии.

Теги: Майнинг, криптовалюта, запрет, Забайкальский край, Бурятия


