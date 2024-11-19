19 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В трех регионах РФ могут ограничить майнинг до 2031 года

Запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года введут в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении кабинета министров по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Его провел вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС
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Кроме того, ограничение на майнинг предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мы писали, что вопросы развития майнинга обсуждали на Восточном экономическом форуме. Тогда о важности развития этого направления заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства отметил, что Россия является одним из мировых лидеров в отрасли, занимая второе место после США.

Также было отмечено, что Дальнему Востоку не хватает мощности для майнинга.

С инициативой запретить добычу криптовалют на годы вперед выступило Министерство энергетики.

Как 15 ноября сообщало РБК, согласно проекту, в части регионов ограничения будут вводиться только в зимнее время, а в некоторых регионах предложено полностью запретить добычу криптовалют более чем на 6 лет.

Легально заниматься майнингом в России можно с 1 ноября этого года. Правовую основу для легализации добычи криптовалют долго согласовывали, Министерство энергетики настаивало на том, что в законы должны быть внесены поправки, которые разрешат властям запрещать майнинг на энергодефицитных территориях.

Теги: майнинг, криптовалюта, запрет, мнеэнерго


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