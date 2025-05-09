Алексей Текслер участвовал в акции "Бессмертный полк", пройдя в колонне челябинцев

По главной улице Челябинска прошел «Бессмертный полк». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Они вместе с тысячами южноуральцев прошли по центральной улице города, неся портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Алексей Текслер нес фотографию своего деда, Анатолия Михайловича Зотова, который воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Ирина Текслер держала портрет деда, Ефима Леонтьевича Матяша, служившего на подводной лодке Северного флота, участника парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

«Бессмертный полк» – это не просто шествие, это живая связь поколений, напоминание о великом подвиге нашего народа. Это возможность рассказать молодым поколениям о героизме наших предков, о цене свободы и независимости. Именно благодаря им мы сегодня строим будущее и воспитываем своих детей. Мы помним, мы чтим, мы гордимся!» – подчеркнул Алексей Текслер.

В год 80-летия Великой Победы Челябинская область стала одним из регионов России, где шествие «Бессмертного полка» прошло в очном формате. В Челябинске шествие началось возле Южно-Уральского государственного университета и прошло по проспекту Ленина до площади Революции, после чего участники шествия могли проследовать на Театральную площадь, чтобы посмотреть выставку военной техники, либо к Вечному огню и памятникам на Бульваре Славы, а также к магазину «Детский мир», витрины которого украсили архивные кадры времен Великой Отечественной войны.

Одной из особенностей акции в этом году стала уникальная картина из Пластовского краеведческого музея, олицетворяющая образ солдатской матери. Ее пронесли участники «Бессмертного полка».

Кроме того, в рамках шествия прошла молодежная акция «Южный Урал – опорный край Победы». Ее участники использовали специальные манишки с названиями эвакуированных в годы войны предприятий.

Южноуральцы принимали участие в акции не только очно, но и в других форматах.