Алексей Текслер участвовал в акции "Бессмертный полк", пройдя в колонне челябинцев

09 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

80-летие Победы Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер участвовал в акции "Бессмертный полк", пройдя в колонне челябинцев

По главной улице Челябинска прошел «Бессмертный полк». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Они вместе с тысячами южноуральцев прошли по центральной улице города, неся портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер нес фотографию своего деда, Анатолия Михайловича Зотова, который воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Ирина Текслер держала портрет деда, Ефима Леонтьевича Матяша, служившего на подводной лодке Северного флота, участника парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

«Бессмертный полк» – это не просто шествие, это живая связь поколений, напоминание о великом подвиге нашего народа. Это возможность рассказать молодым поколениям о героизме наших предков, о цене свободы и независимости. Именно благодаря им мы сегодня строим будущее и воспитываем своих детей. Мы помним, мы чтим, мы гордимся!» – подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В год 80-летия Великой Победы Челябинская область стала одним из регионов России, где шествие «Бессмертного полка» прошло в очном формате. В Челябинске шествие началось возле Южно-Уральского государственного университета и прошло по проспекту Ленина до площади Революции, после чего участники шествия могли проследовать на Театральную площадь, чтобы посмотреть выставку военной техники, либо к Вечному огню и памятникам на Бульваре Славы, а также к магазину «Детский мир», витрины которого украсили архивные кадры времен Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Одной из особенностей акции в этом году стала уникальная картина из Пластовского краеведческого музея, олицетворяющая образ солдатской матери. Ее пронесли участники «Бессмертного полка».

Кроме того, в рамках шествия прошла молодежная акция «Южный Урал – опорный край Победы». Ее участники использовали специальные манишки с названиями эвакуированных в годы войны предприятий.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Южноуральцы принимали участие в акции не только очно, но и в других форматах.

Теги: алексей текслер, бессмертный полк, день победы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети