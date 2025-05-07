13 миллиардов бюджетных рублей потратят на разработку "облика" будущих российских самолетов

Российский бюджет потратит более 13 миллиардов рублей на разработку проекта магистрального и регионального самолетов и авиационного оборудования к ним. Тендер объявил Минпромторг. Никаких конкретных сроков появления этих самолетов на свет проект "Интеграл" (общее название разработки) не предусматривает, какой будет спрос с разработчика – неизвестно.

Примечательно, что на похожие проекты – "Интеграл-МС", "Интеграл-Т" и "Интеграл-РС" – Минпромторг уже выделял по несколько миллиардов рублей в последние несколько лет. Тендеры на разработки выиграло ФГБУ "Научно-исследовательский центр "Институт имени Жуковского", но, как отмечает РБК, по итогам многомиллиардной закупки лишь "разработаны облики" будущих самолетов.

Новый "Интеграл" должен создать "опережающий научно-технический задел по широкому спектру технологических направлений", который послужит основой для дальнейшего развития линейки российских магистральных и региональных самолетов, говорится в описании объекта закупки.