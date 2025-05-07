07 Мая 2025
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Фото: скриншот видео ntv.ru

Канада до сих пор не выдала России нациста Гунько

Канада продолжает отказывать в выдаче Москве пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько).

"Оттава, превосходно знающая о преступлениях Хунки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции", - сказал РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов в письменном интервью, приуроченном к 80-летию Победы.

Напомним, в сентябре 2023 г. разгорелся международный скандал после приглашения в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской Германии украинского ветерана Ярослава Гунько. После выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гунько, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунько служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом. Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.

Следственный комитет России тогда заочно предъявил обвинение 98-летнему Гунько, проживающему в Канаде. Украинского националиста обвиняют в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД России объявило его в розыск. Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

Теги: Ярослав гунько, нацист, Канада


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