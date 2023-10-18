18 Октября 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько.

Эсэсовца нужно судить публично, считает глава Минобороны.

"Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности", - приводит пресс-служба Минобороны слова Шойгу.

Министр отметил, что подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности. "Тем более что Канада в свое время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - напомнил Шойгу.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его администрация рассматривает возможность рассекречивания списка предполагаемых бывших пособников нацистов, иммигрировавших в Канаду после Второй мировой войны.

Это заявление было сделано после международного скандала с приглашением в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гунько.

Напомним, после выступления в парламенте Канады Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом.

Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.

Теги: шойгу, гунько, канада, экстрадиция


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