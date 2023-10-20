20 Октября 2023
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Фото: Pxhere

СКР заочно предъявил обвинение в геноциде живущему в Канаде нацисту Ярославу Хунке

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 98-летнему Ярославу Хунке (в прессе встречаются варианты фамилии Гунько, Гунька). Украинского националиста обвиняют в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Хунка живет в Канаде.
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В сообщении СКР говорится, что следователи нашли в Госархиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ "документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка".

СКР сообщает, что Хунка в 1943 году стал добровольцем этого нацистского подразделения.

"С 23 по 28 февраля 1944 года в н.п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и иные лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле", - говорится в сообщении Следственного комитета.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", - добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил выяснить, можно ли Хунку экстрадировать из Канады.

Хунка стал широко известен после того, как его пригласили в качестве почетного гостя на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в канадский парламент и там чествовали, представили как ветерана Второй мировой войны, сражавшегося против России. Правда, потом выяснилось, на чьей именно стороне он сражался. В итоге разразился скандал, польские, израильские и российские дипломаты потребовали наказать виновных в ситуации, спикер канадского парламента ушел в отставку.

Теги: ярослав гунька, канада, нацист


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