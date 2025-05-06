Сказал, что "так надо". Супруга экс-мэра Дегтярска рассказала, как "получала взятку" за мужа

06 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сказал, что "так надо". Супруга экс-мэра Дегтярска рассказала, как "получала взятку" за мужа

Супруга бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова рассказала, каким образом ее мужу передавали взятки. Речь идет о сумме, превышающей 800 тыс. рублей, и автомобиле Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Напомним, что взятки подсудимому передал его зам Андрей Ильин. За это градоначальник обещал никому не рассказывать, что его подчиненный совмещает муниципальную и коммерческую деятельность.

Вчера на очередном заседании супруга Пильникова, работающая бухгалтером в качестве ИП, рассказала, что два года назад на ее расчетный счет несколько раз поступи деньги. Насколько она помнит, это была компания "Русэнергогарант". Однако, когда женщина поинтересовалась у мужа, откуда взялись такие суммы, тот, по ее словам, просто сказал: "Так надо". Она добавила, что у супруга был доступ к ее счету, все пароли и пин-коды, а также подтвердила, что однажды муж принес ей какой-то документ на подпись, однако, что именно это было - не помнит.

"Я спрашивала мужа, что это такое. Он сказал, что помогает знакомым и что "так надо". Я доверяла мужу. Я спрашивала, что это за суммы. Спрашивала, спрашивала, и потом мне принесли какие-то договоры. Муж попросил подписать, да. Я не вчитывалась", - передают ее слова "Вечерние ведомости".

Заседание суда по делу экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова(2025)|Фото: Накануне.RU

Что касается машины, Пильников, по словам его супруги, заявил, что иномарку ему дали знакомые в "долгосрочное пользование" - чтобы "попробовать поездить".

Сейчас финансовое состояние семьи экс-мэра его жена оценивает как тяжелое, так как накопились большие долги по кредитам. При этом, самого Пильникова супруга называет "самым лучшим мужем, отцом и дедушкой", который регулярно помогает их взрослым детям, занимается благотворительностью и перечисляет деньги на нужды СВО.

Напомним, 49-летний экс-мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб.

При этом сторона защиты утверждает, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию. Что касается еще одного эпизода - взятки в 4,4 млн рублей от главы строительной компании - сторона защиты не согласна с размером суммы, утвержденной в материалах дела.

Ранее суд оставил Пильникова под домашним арестом, несмотря на уговоры адвоката избрать более мягкую меру пресечения.

Теги: Дегтярск, Пильников, взятка, супруга, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2025 09:00 Мск Суд оставил экс-мэра Дегтярска Пильникова под домашним арестом
Ранее 25.04.2025 08:07 Мск Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам
Ранее 17.04.2025 14:12 Мск Обвиняемый во взяточничестве мэр Дегтярска объявил об уходе с должности
Ранее 16.04.2025 15:48 Мск Дело бывшего замглавы Дегтярска рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга
Ранее 03.04.2025 14:23 Мск Дело главы Дегтярска о получении взяток передано в суд
Ранее 01.04.2025 09:18 Мск Главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест
Ранее 24.02.2025 09:43 Мск Арест бывшего замглавы администрации Дегтярска признан законным
Ранее 10.02.2025 15:01 Мск Главу Дегтярска отпустили из СИЗО под домашний арест
Ранее 06.02.2025 12:14 Мск Суд отправил под арест бывшего замглавы администрации Дегтярска
Ранее 20.12.2024 13:34 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска оставили под арестом
Ранее 07.12.2024 12:48 Мск Задержанного за взятку главу Дегтярска отправили под арест до февраля 2025 года
Ранее 06.12.2024 08:01 Мск СМИ: Мэра Дегтярска задержали за взятку в виде автомобиля Audi Q6

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети