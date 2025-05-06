Сказал, что "так надо". Супруга экс-мэра Дегтярска рассказала, как "получала взятку" за мужа

Супруга бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова рассказала, каким образом ее мужу передавали взятки. Речь идет о сумме, превышающей 800 тыс. рублей, и автомобиле Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Напомним, что взятки подсудимому передал его зам Андрей Ильин. За это градоначальник обещал никому не рассказывать, что его подчиненный совмещает муниципальную и коммерческую деятельность.

Вчера на очередном заседании супруга Пильникова, работающая бухгалтером в качестве ИП, рассказала, что два года назад на ее расчетный счет несколько раз поступи деньги. Насколько она помнит, это была компания "Русэнергогарант". Однако, когда женщина поинтересовалась у мужа, откуда взялись такие суммы, тот, по ее словам, просто сказал: "Так надо". Она добавила, что у супруга был доступ к ее счету, все пароли и пин-коды, а также подтвердила, что однажды муж принес ей какой-то документ на подпись, однако, что именно это было - не помнит.

"Я спрашивала мужа, что это такое. Он сказал, что помогает знакомым и что "так надо". Я доверяла мужу. Я спрашивала, что это за суммы. Спрашивала, спрашивала, и потом мне принесли какие-то договоры. Муж попросил подписать, да. Я не вчитывалась", - передают ее слова "Вечерние ведомости".

Что касается машины, Пильников, по словам его супруги, заявил, что иномарку ему дали знакомые в "долгосрочное пользование" - чтобы "попробовать поездить".

Сейчас финансовое состояние семьи экс-мэра его жена оценивает как тяжелое, так как накопились большие долги по кредитам. При этом, самого Пильникова супруга называет "самым лучшим мужем, отцом и дедушкой", который регулярно помогает их взрослым детям, занимается благотворительностью и перечисляет деньги на нужды СВО.

Напомним, 49-летний экс-мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на общую сумму более 14 млн руб.

При этом сторона защиты утверждает, что взяткой был не автомобиль, а услуга по его пользованию. Что касается еще одного эпизода - взятки в 4,4 млн рублей от главы строительной компании - сторона защиты не согласна с размером суммы, утвержденной в материалах дела.

Ранее суд оставил Пильникова под домашним арестом, несмотря на уговоры адвоката избрать более мягкую меру пресечения.