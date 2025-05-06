06 Мая 2025
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Политика Республика Бурятия
Фото: burkprf.ru

В Улан-Удэ открыт памятник Сталину

В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент поставили по инициативе ветеранов комсомола, коммунистов и простых жителей города, которые решили увековечить память о выдающемся государственном деятеле.

Установка памятника вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые представители власти высказали сомнения относительно целесообразности такой акции. Открытие памятника прошло в праздничной обстановке. Присутствовали дети войны, ветераны и молодые комсомольцы, строители БАМа, члены компартии и другие граждане, заинтересованные в сохранении исторического наследия. Мероприятие показало, что интерес к личности Сталина сохраняется и сегодня, несмотря на прошедшие десятилетия, сообщает бурятский реском КПРФ.

Открытие памятника Иосифу Сталину в Улан-Удэ(2025)|Фото: burkprf.ru

Памятник Иосифу Сталину в Улан-Удэ(2025)|Фото: burkprf.ru

Памятник Иосифу Сталину в Улан-Удэ(2025)|Фото: burkprf.ru

Памятник Иосифу Сталину в Улан-Удэ(2025)|Фото: burkprf.ru

Отметим, этот монумент — не единственная такая скульптура, появившаяся за последние годы. В 2016 г. в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. В феврале 2023 г. в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. 15 августа 2023 г. памятник Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область). В августе 2024 г. вблизи села Курейка (Туруханский район Красноярского края), на берегу Енисея, по инициативе местных жителей установлен памятник Иосифу Сталину. Схожую идею обсуждали в Вологде.

Теги: Улан-Удэ, Бурятия, памятнике, Иосиф Сталин


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