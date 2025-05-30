Пермский краевой суд отправил в колонию экс-депутата заксобрания Прикамья Плюснина

Пермский краевой суд отправил в колонию экс-депутата заксобрания Прикамья Виктора Плюснина. По решению суда, он проведет за решеткой пять лет и девять месяцев. Сын Плюснина Егор приговорен к пяти годам лишения свободы, а предприниматель Юрий Рогожников - к трем годам лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 14 февраля 2025 года Добрянский городской суд признал Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова виновными в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты получили условные сроки. Экс-депутат получил шесть лет условно, его сын Егор - пять лет условно. Юрий Рогожников - четыре года условно. Приговор пытались обжаловать как прокуратура, так и сами осужденные.

Напомним, гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к 10 годам лишения свободы.

По версии следствия, деньги были похищены в ходе строительства дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания "Дитранс-Строй". Как считают силовики, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО "Капитал Строй" Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В последнем слове Виктор Плюснин заявил, что построенный дом не является аварийным. По его словам, на объекте есть недочеты, но большинство из них — это следствие неправильной эксплуатации здания. При этом в доме на сегодняшний день проживают жильцы, а квартиры в нем продаются по рыночной цене. По мнению Плюснина, это свидетельствует о том, что объект имеет потребительскую ценность; кроме того, ни администрация Добрянки, ни правительство региона не предъявляли претензий, наоборот — заказчик принял объект.