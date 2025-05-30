Немкин: YouTube разблокируют при возвращении доступа к аккаунтам российских СМИ

YouTube сможет полноценно заработать в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства", - указал депутат.

Парламентарий отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и законных.

"Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом", - подчеркнул Немкин, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, почему в России решили замедлить YouTube. По его мнению, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google.