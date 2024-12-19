Путин объяснил причины блокировки YouTube

Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, почему в России решили замедлить "Ютуб". По его мнению, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google.

"Дело в том, что когда Гугл, хозяин YouTube, создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России: юристы, которым он платил, сервис соответствующий создавал, который надо обслуживать", — отметил президент, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги.

По его мнению, после введения анитироссийских санкций со стороны Запада, Гугл практически перестал финансировать свои дочерние компании в России и сократил поставку соответствующей техники. И, таким образом, создал сам для себя определённые проблемы.

Вторая причина, по которой российские власти приступили к блокировке платформы — несоблюдение YouTube законодательства России.

"В поисковике начинают что-то искать, какую-то тему, культуру, музыку, а там вместо культуры и музыки врезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Или, например, начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. И это всё является нарушением соответствующих законов Российской Федерации", — заявил Путин.

Он не исключил возможность возобновления работы YouTube, но только в том случае, если видеохостинг изменит свой "контур работы". Заблокированные в России западные платформы должны выбрать, чьи законы соблюдать, считает Путин — по его мнению, если они начнут соблюдать российские законы, то столкнуться с последствиями на Западе.