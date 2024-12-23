Песков заявил о непонимании причины популярности блогера Влада А4

Блогер из Белоруссии Владислав Бумага (Влад А4) задал "солидный и умный" вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе "прямой линии".

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, причина его популярности ему неясна. Политик указал, что видел видеоролики блогера на планшете своей дочери, отметив, что "не понял, почему он такой популярный".

Пресс-секретарь допустил, что это может быть связано с "поколенческой проблемой".

В ходе "прямой линии" Бумага спросил, что, если российские видеохостинги являются конкурентоспособными, то зачем блокировать YouTube. Также блогер поинтересовался у Путина, какие ценности он должен транслировать для своей аудитории.

По мнению главы государства, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google. Компания практически перестал финансировать свои дочерние компании в России и сократил поставку соответствующей техники.